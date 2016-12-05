Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu şarkılarını öğrenciler için söyledi

Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, Nilüfer Yardım Severler Derneği yararına sahneye çıktı. Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında verilen konsere katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, Uğur Mumcu Sahnesi’nde anlamlı bir konsere daha imza attı. Nilüfer Yardım Severler Derneği ile birlikte düzenlenen Dünya Kadın Hakları Günü Konseri’nde Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu şarkılarını öğrenci burslarına katkıda bulunmak için söyledi. Şefliğini Dr. Aysel Gürel’in üstlendiği Kadın Korosu, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği eserleriyle izleyicisini kendinden geçirdi. Konserin ikinci bölümünde Rumeli türkülerini seslendiren Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, koristlerin solo performansıyla da yoğun alkış aldı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Okumuş, koroyu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kutlayarak Şef Dr. Aysel Gürel’e çiçek verdi.

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