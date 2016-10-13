Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi örnek oldu

Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin çalışmaları, İzmir’de düzenlenen toplantıda anlatıldı. Kadın Dayanışma Merkezi hizmet modeline katılımcıların ilgisi büyük oldu.

Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin çalışmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde İzmir’de düzenlenen toplantıda anlatıldı. Kadın dayanışma merkezlerinin güçlendirilmesi, yeni açılacak kadın dayanışma merkezlerine destek verilmesi ve bu konuda rehber oluşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin çalışmalarını Gülbiz Alkan paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıda İzmir, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa gibi büyük illerin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) üst düzey yetkilileri, Kadın Dayanışma/Danışma Merkezleri, Kadın Sığınmaevi olan belediyelerin temsilcileri yer aldı. İki gün süren çalıştayda Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi hizmet modelini anlatan Gülbiz Alkan, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki projelere dikkat çekti.

Alkan, deneyim ve görüşlerini paylaşırken cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden kapsayıcı bir anlayışla şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini de vurguladı. Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi hizmet modeli ile “iyi uygulamalar” kapsamında büyük ilgi ve takdir gördü.

Toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri de belediyelerin kadına yönelik şiddet ile mücadele eden dayanışma merkezi açmasını, kapasite geliştirmesini ve farkındalık çalışmalarının artırılmasının önemini vurguladı. Toplantıda ayrıca merkezlerde çalışacak elemanların yetkinliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği de ifade edildi. Çalıştayda yapılan sunumlar bir kitap haline getirilerek belediyelere dağıtılacak.

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