Nilüfer Belediyesi 19 bin fidanı ücretsiz dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra “Sen de bir fidan dik, geleceğini koru” sloganıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtmaya başladı. Kampanya çerçevesinde toplam 19 bin fidan toprakla buluşacak.

Nilüfer’de yeşil alanların artması amacıyla çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtmaya başladı. Vatandaşlar, “Sen de bir fidan dik, geleceğini koru” sloganıyla yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde çınar, ıhlamur, oya ağacı, erguvan, süs kirazı, limoni servi ve leylandi türü fidanlardan dilediğini alabilecek. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’nda bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde dağıtılan fidanlar, tutanak karşılığında veriliyor.

Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak fidan dikim etkinlikleri ve ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı sıra halkımıza da her yıl fidan dağıtıyoruz. Kampanya kapsamında geçtiğimiz yıl yaklaşık 13 bin fidan dağıttık. Bu yıl da toplam 19 bin fidan dağıtmayı hedefliyoruz. Daha yeşil bir Nilüfer için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

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