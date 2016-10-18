Nilüfer Ata posterleriyle donatılacak

Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, tüm ilçede, herkesin katılımı ile coşkuyu yaşatmak için 50 bin Ata posterinin dağıtımına başladı.

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’na hazırlanıyor. Bu yıl Cumhuriyetin 93’üncü yıldönümünde Nilüfer yine Ata posterleri ile donatılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da on binlerce Ata posteri Bursalılarla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi toplam 50 bin Ata posterinin ücretsiz dağıtımına başladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Nilüfer Kent Konseyi önünde açılan stantlarda yapılan dağıtımlar 29 Ekim tarihine kadar devam edecek. Ata posterinden almak isteyenler 10.00-18.00 saatleri arasında iki noktada kurulan stantlardan imza karşılığı alabilecekler.

Halk Evi önündeki bayrak dağıtımına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kentte halkla birlikte Cumhuriyet coşkusunu yaşamak istediklerini belirtti. 2005 yılından bu yana Nilüferliler’in tek yürek halinde Cumhuriyet Bayramı’nı birlik beraberlik içinde kutladıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Bozbey, Bursalıları Ata posteri almaya davet ederek “Gelin Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.

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