Nilüfer “Akıllı Kentler Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor

Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, REPLICATE projesi kapsamında düzenlenen AB HORIZON 2020 “Akıllı Kentler Çalıştayı” başladı. Çalıştayda açılış konuşması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her işin başının doğru planlama olduğuna dikkat çekti.

Hizmet standartları ve yönetim mükemmelliğinde sürdürülebilir, yenilikçi yaklaşımlarıyla, uluslararası düzeyde lider olan Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de ilk kez düzenlenen bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Bursa’da düzenlenen AB HORIZON 2020 ‘Akıllı Kentler Çalıştayı’nın ilk günü geniş katılımla gerçekleşti.

İspanya’dan San Sebastian, İtalya’dan Floransa ve İngiltere’den Bristol kentlerinin “uygulamacı” olduğu, Almanya’nın Essen, İsviçre’nin Lozan ile birlikte Türkiye’den Nilüfer’in “izleyici” olduğu 5 yıllık REPLICATE projesi kapsamında yapılan uygulamalar ve örneklemelerin ele alındığı çalıştay Anatolia Otel’de yapılıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Emiroğlu, REPLICATE proje ortağı Demir Enerji Temsilcisi Baha Kuban ve İngiltere Exeter Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Yearworth’un da katıldığı iki gün sürecek çalıştay da bilgi teknolojileri, kentsel planlama, enerji ve ulaşım konuları atölye çalışmalarıyla masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Bozbey, her işin başının planlama olduğuna dikkati çekti. Plansız işlerde hedefe ulaşmada güçlüklerle karşılaşılacağını kaydeden Başkan Bozbey, ”Bugünden başlayarak, iki gün boyunca yapacağınız çalışmaların projemize ve Nilüfer Belediyesi’ne artı değer katacağına inanıyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte, akıllı şehir hizmetlerini birlikte yaratmak ve yenilikçi teknolojilerin etkisini göstermesiyle vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için kalıcı çözümler bulacağımıza inanıyorum.

Nilüfer Belediyesi olarak vizyonumuz, sürdürülebilir, yenilikçi yaklaşımlarıyla, uluslararası düzeyde örnek yerel yönetim kurumu ve demokrasi kenti olmaktır” dedi.

“KENTİ YÖNETENLER NET TAVIR SERGİLEMELİ”

İngiltere Exeter Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mike Yearworth da REPLICATE projesinin amacı ve uygulamaları hakkında teknik bilgiler verdi. REPLICATE projesini yenilikçi ve teknoloji rönesansı olarak değerlendiren Yearworth, şehirlerin gelişimi ve uygulamaların önemine dikkat çekti. Sorunların aşılması için uygulanması gerekenleri ve kısıtlamaları yöneten kurum ve şahısların çok önemli olduğunu ifade eden Yearworth, “Kenti yönetenler, uygulamalar ve kısıtlamalar konusunda net tavırlar sergilemeli. Hitap edilen kitle, bakış açısı ve dünya görüşü uygulamaları için çok önemlidir. Örneğin trafik sorunlarını azaltmak için trafik vergisi uygulanabilir ve park ücretleri yüksek miktarlara çıkarılabilir. Çevresel kısıtlamalara da gidilebilir ama bazen baş edemeyeceğimiz olaylarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail