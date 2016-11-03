NİLSEM kursiyerlerine kadın hakları anlatıldı

Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kadın kursiyerler için Nilüfer Belediyesi ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu işbirliğiyle Cumhuriyet Kazanımları ve Kadın Hakları konulu söyleşi düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu, NİLSEM kursiyerlerine yönelik Cumhuriyet Haftası kapsamında düzenlenen ‘Cumhuriyet Kazanımları ve Kadın Hakları’ konulu söyleşiye geniş katılım oldu.

Söyleşide Rotary 2440. Bölge Federasyonu’ndan Memiş Yılmam, Türk kadınının tarihteki yerini ve Cumhuriyet döneminde elde ettiği hakları kursiyerlerle paylaştı. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran Sabiha Gökçen, Halide Edip Adıvar ve çok sayıda Türk kadınının başarılarını örneklerle aktaran Yılmam, günümüzde de kadınların çok önemli başarılara imza attığını ancak toplumun bunlardan haberdar olmadığını ifade etti. Yılmam, Türkiye’de kadının gücünün geri plana atıldığını vurgulayarak, “Kadınlar güçlerinin farkına varmalı” dedi. Söyleşinin sonunda NİLSEM sorumlusu Şükran Amil, Memiş Yılmam’a teşekkür ederek çiçek verdi.

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