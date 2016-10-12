NİLSEM dijital dünyaya açılıyor

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi, daha fala kişiye ulaşmak için yeni projeler hayata geçiriyor. NİLSEM’de üretilen ürünler artık mağazaların yanı sıra dijital medya üzerinden de satılacak.

Nilüferlilerin sanat ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak, bireylerin iyi bir üretici, bilinçli bir tüketici olmalarını sağlamak amacıyla kurulan Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM), yeni projelerle gelişmeye devam ediyor. NİLSEM’de gerçekleştirilen yeni çalışmalara ilişkin Rotary 2440. Bölge üyeleri ile birlikte NİLESEM’in Fethiye Mahallesi’nde bulunan binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Nilgün Berk, NİLSEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürmeriç ve Rotary 2440. Bölge Guvernörü Eşi Cemile Rodoplu’nun yanı sıra çok sayıda Rotary üyesi katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Nilgün Berk, NİLSEM’in hayat boyu öğrenme ihtiyacı karşısında en güzel örneklerden biri olduğunu söyledi. NİLSEM’in 2005 yılında İpek Koza ve Kitre Bebek kursu ile yola çıktığını hatırlatan Berk, ”Sivil Toplum Kuruluşları ve Rotary 2440 Bölge Federasyonu ile 10 yılı aşkın süredir ortak çalışmalar yapıyoruz. Bunun sonucunda geldiğimiz noktaya bakarsak bugün NİLSEM’de 2016 eğitim dönemi itibariyle 70 branşta 9 bin 215 kursiyer sayısına ulaşıldı. Üstelik ücretsiz verilen bu hizmetler sayesinde birçok kursiyerimiz bir meslek sahibi oldu. Burada oluşan gelişmelerden dolayı çok memnunuz. Hep birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NİLSEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürmeriç de kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecek olan NİLSEM Akademi’nin müjdesini verdi. KOSGEB’ten farklı olarak eğitim sürelerinin fazla olacağının altını çizen Gürmeriç, “32 saatlik eğitimi 96 saate çıkartacağız. Zaten 32 saatlik eğitimi Kosgeb vermekteydi ve bunun sonucunda sertifika veriliyordu. 32 saat üzerine 64 saat daha eğitim vereceğiz. Bunun sonucunda belediyemiz özel bir sertifika daha verecek. Böylelikle dışa bağımlı kalmamayı hedefliyoruz” dedi.

Kısa bir süre içerisinde satışları, mağazaların yanı sıra dijital medya üzerinden yapmayı hedeflediklerini belirten Gürmeriç, “Hiç bir yerde bulunmayacak ürünleri üreteceğiz. Gerekirse sipariş ile ürün üreteceğiz. Bunların satışını yapmamız gerekiyor. Şu anda hem internet sitemiz hem de sosyal medya hesaplarımız hazırlanıyor. Dijital medyayı kullanarak da satışlarımızı gerçekleştirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

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