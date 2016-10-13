Nijerya’da kaçırılan kız öğrencilerden iyi haber!

Nijerya’nın Chibok kentinde 2014’te Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 21’inin serbest bırakıldığı bildirildi.



Devlet Başkanlığı sözcüsü Mallam Garba Shehu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, serbest bırakılan 21 kızın Nijerya İstihbarat Servisinin gözetimi altında olduğunu ifade etti.

Shehu, Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 200’den fazla kız öğrenciden 21’inin, hükümet ve örgüt arasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve İsviçre hükümetinin aracılığıyla yürütülen müzakereler sayesinde serbest bırakıldığını belirtti. Shehu, diğer kız çocukları için müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014’te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerden 57’si örgütün elinden kaçmayı başarsa da 219 kızın hala rehin olduğu tahmin ediliyor.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf’un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009’da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer’e de kaydırdı.

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