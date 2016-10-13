Nijerya’da kaçırılan kız öğrencilerden iyi haber!
13 Ekim 2016  //  By:   //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Nijerya’nın Chibok kentinde 2014’te Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 21’inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı sözcüsü  Mallam Garba Shehu, sosyal medya üzerinden  yaptığı açıklamada, serbest bırakılan 21 kızın Nijerya İstihbarat Servisinin  gözetimi altında olduğunu ifade etti.

Shehu, Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 200’den fazla kız  öğrenciden 21’inin, hükümet ve örgüt arasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve  İsviçre hükümetinin aracılığıyla yürütülen müzakereler sayesinde serbest  bırakıldığını belirtti. Shehu, diğer kız çocukları için müzakerelerin devam  edeceğini kaydetti.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki  bir yatılı okula 14 Nisan 2014’te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276  kız öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerden 57’si örgütün elinden kaçmayı başarsa da  219 kızın hala rehin olduğu tahmin ediliyor.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren, lideri  Muhammed Yusuf’un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009’da kitlesel şiddet  eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını  kaybetmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır  komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer’e de kaydırdı.

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