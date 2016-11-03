Nihal Salda, 40’ı kız çocuğundan oluşan 50 kişilik müzik korosuyla çocuklara umut oluyor. Nihal öğretmen, vazifeye Şemdinli’de atandığı günden beri öğrencileri için çeşitli yardımlar topladı.

Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’ne Müzik öğretmeni olarak atanan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nihal Salda, öğrencilerinin yaşamına renk getirdi.

Türkiye-İran ve Irak sınırındaki üçgende bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi, bugünlerde Koçyiğit Ortaokulu’na atanan müzik öğretmeni Nihal Salda’nın yaptığı sosyal faaliyetlerle adından farklı bir söz ettirmeye başladı. 1.5 ay önce Irak sınırındaki Derecik Beldesi’ne atanan ve gelip göreve başlayan Salda, Şemdinli ilçe merkezine görevlendirilmesine rağmen Derecik’te kalmayı tercih etti.

KURDUĞU KORO İLE ÖĞRENCİLERİNE UMUT OLDU

Çocukların hayatına renk katmak için sosyal faaliyetler yapmaya başlayan Salda, ilk olarak öğrencilerinden bir koro kurdu. 40’ı kız 50 kişilik koro oluşturan Salda, eğitimlerine başlayarak çocuklara müzik aşkını aşıladı. Kısa sürede müzik öğretmenleri Nihal Salda’nın bağlaması, Özgür Aydemir’in gitarı eşliğinde koro halinde türkü söyleyen öğrenciler, sık sık okulda arkadaşlarına da konser vermeye başladı.

NİHAL ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞIYOR

Göreve başladıktan sonra okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarının olduğunu gören Nihal Salda, sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı. Çağrısına Türkiye’nin her yerinden yanıt verilirken, adeta okula yardım yağdı. Gelen kırtasiye ve giyim yardımlarını öğrencilere dağıtan Salda, öğrencilerin mutluluğuna mutluluk kattı.

“KIZ ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIM”

DHA’da yer alan habere göre genç öğretmen Nihal Salda, şöyle konuştu:

“Gelip buraları gördükten sonra öğretmenlik yapmanın tadını burada aldım. Bu tür sosyal ve kütlürel etkinlikler yaparak öğrencilerime farklı bir yaşam sunup, sanatla iç içe olmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bu tür etkinliklerin bu bölgede yapılması Türkiye’nin diğer bölgelerinde yapılmasından daha etkili olacağını düşünüyorum. Bundan sonra özellikle kız çocuklarıyla ilgili çalışmalar yapacağım. Kısa süre sonra da konser etkinliklerine başlayacağız.”

KAYNAK: SÖZCÜ GAZETESİ