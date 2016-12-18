New York Polisi İstanbul saldırısı şehitlerini andı

ABD’nin New York eyaletinde Times Meydanı’nda İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memurları için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Karar gazetesi yazarı Mete Yarar da katıldı.

New York Polis Teşkilatında görevli polisler anma törenine katılarak Türkiye’ye dayanışma mesajı verdi.

New York Polis Teşkilatı Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, anma töreninde yaptığı konuşmada, “Türk meslektaşlarımızı desteklemek ve dayanışma mesajı vermek için bugün burada toplandık.” dedi.

İstanbul’daki korkunç terör saldırısını asla unutmayacaklarını belirten Rana, Türk dostlarının yanında olduklarını ve bütün dünyanın terörle mücadelede birleşmesi gerektiğini vurguladı.

New York Polis Teşkilatında görev yapan Türk polis memuru Ali Hammutoğlu ise terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden Türk polisi ve askerlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: KARAR

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