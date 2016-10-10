Nefes darlığı diye gitti kalbinde delik olduğunu öğrendi

20 Yaşındaki Hatice Kara, nefes darlığı probleminin artması üzerine doktora gitti. Yapılan tetkikler sonucu kalbinde delik olduğu ortaya çıkan Kara, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.



Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde yaşayan 20 yaşındaki Hatice Kara, son zamanlarda nefes darlığı sebebiyle yaşaması üzerine doktora gitti ve kalbinde delik olduğunu öğrendi. Kara’nın kalbindeki delik, küçük kesilerin uygulandığı, ‘minimal invaziv cerrahi’ yöntemi ile kapatıldı

Hassa İlçesi’nde yaşayan Hatice Kara, son zamanlarda yaşadığı nefes darlığının artması üzerine Özel İskenderun Gelişim Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan tetkiklerde genç kızın kalbinin delik olduğu anlaşıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. M. Adnan Celkan ve Opr. Dr. İsmail Körk, ‘minimal invaziv cerrahi’ yöntemi ile Hatice Kara’nın kalbindeki deliği kapattı. ‘Minimal invaziv cerrahi’ yöntemi ile hastanın göğüs kemiğini kesmeden, sol meme altından 5 santimlik bir kesiyle hastanın delik kalbini onardıklarını belirten Doç. Dr. M. Adnan Celkan, ameliyat sonrası Hatice Kara’nın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen Hatice Kara ise bugüne kadar her türlü fiziksel aktiviteye katıldı ve hiçbir sorun yaşamadı ancak son günlerde nefes darlığının arttığını anlattı. Kara, ameliyattan sonra kendini çok sağlıklı hissettiğini kaydetti.

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