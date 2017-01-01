Neden Noel Baba kıyafeti giydiler

İstanbul Ortaköy’deki Reina’ya 35 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen saldırganlar ‘Noel Baba’ kıyafeti giyerek içeriye girdiler. Olayı değerlendiren güvenlik uzmanları saldırganların Noel Baba kıyafeti giymesinin nedenini sızma metodu olarak değerlendirdi.

Eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen saldırganlar içeriye Noel Baba kıyafeti ile girdiler. Uzmanlar bunun bir sızma metodu olduğu belirtirken, yılbaşı olması nedeniyle bu kıyafeti tercih ettiklerini söyledi. Saldırganların ayrıca Noel Baba kıyafetinin bir parçası olan hediye çantasının içerisinde de silahları soktukları tahmin ediliyor.

Ayrıca daha önce yer alan haberlerde, yılbaşı önlemleri çerçevesinde polislerin Noel Baba kıyafetiyle önemli meydan ve merkezlerde görev alacağı duyrulmuştu.

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