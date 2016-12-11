NATO’dan saldırıya tepki

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmada birleşiyoruz. Terörizmin her türlüsüne karşı savaşmakta kararlıyız”



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı. Stoltenberg, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Korkunç terör eylemini kınadığını belirten Stoltenberg, “Kalbim, bombalı saldırılarda sevdiklerini kaybedenler, yaralılar ve Türkiye halkıyla. Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmada birleşiyoruz. Terörizmin her türlüsüne karşı savaşmakta kararlıyız.” dedi.

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