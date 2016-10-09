Narın reklamını onlar yapıyor

Balıkesir’in Bigadiç İlçesi Doğançam Mahallesi’nde Türkiye’nin en tatlı narını yetiştirdiğini iddia eden üreticiler, pazar bulamamaktan şikayet ediyor. Köyün genç kızları ise güzelliklerinin nardan geldiğini söyleyerek ürünlerinin reklamını yapıyor.

Bigadiç’in 75 haneli, 250 nüfusa sahip kırsal Alabarda Mahallesi’nde halkın tamamına yakını geçimini nar üretiminden sağlıyor. Köylerinde su kaynağının bol olduğunu ve haziran ayı başında çevreyi nar çiceği kokularının sardığını belirten üreticiler, ekim ayı başında olgunlaşmaya başlayan narlarına müşteri bulamamaktan yakındı. Narın kilosunu 1 lira civarında sattıklarını anlatan Fatma Nur Aydoğdu, “Türkiye’nin en güzel narı bizim köyden çıkar. Ama biz yetiştirdiğimiz narları Türkiye’ye tanıtamadık. Oysa bir kere tadan bir daha vazgeçemez” dedi.

Güzelliklerinin nardan geldiğini söyleyen Rabiya Ayyıldız ise, “Köyümüzden 250 ile 300 ton nar çıkar. Tanıtım için iş başa düştü. Reklamı kendimiz yapalım dedik. Bizim köyün kızları ve erkeklerinin güzelliği nardan geliyor. Bizim köye gribi bırakın kanser hastalığı bile girmez. Narımızı yiyen şifa bulacak, güzellik bulacak. Bunu tüm Türkiye’ye anlatmak istiyoruz” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail