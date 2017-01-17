‘Müzede bir olay var`

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Enerji Müzesi’nde düzenlenen ‘Müzede Bir Olay Var’ programı kapsamında öğrencilerle birlikte oryantiring yarışmasına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Merinos Enerji Müzesi, ‘Müzede Bir Olay Var’ adlı özel programa ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı programda, öğrenciler iki gruba ayrılarak haritalar eşliğinde müzenin içerisindeki şifreyi bulup çözdükten sonra hedefe en önce ulaşmaya çalıştı. Başkan Altepe’nin de müze içerisinde gezerek şifreleri aradığı yarışmada, öğrenciler tüm ipuçlarını bulabilmek için uzun süre ter döktü. Öğrencilerin merak, keşif ve araştırma duygularını geliştirmek, takım çalışması ve görev paylaşımıyla eğlenirken öğrenmelerini sağlayan yarışmayı, Başkan Altepe ve ekibi kazandı.



Törenin sonunda Başkan Altepe tarafından günün anısında öğrencilere hediyeler verildi. Enerji Müzesi içerisindeki atölye çalışmalarını da ziyaret eden Başkan Altepe, lise öğrencileri ve miniklerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Müzeleri 750 bin kişi ziyaret etti”

Bursa’nın diğer konularda olduğu gibi müzeler konusunda da Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Recep Altepe, Avrupa Müzeler Akademisi’nin Türkiye’deki partnerinin de Bursa olduğunu hatırlattı. Türkiye’deki 52 şehre müzecilik konusunda danışmanlık yaptıklarını belirten Başkan Altepe, “Göreve geldiğimizde 3 müze vardı. Şuanda müze sayısı 23’e ulaşıyor. 2 sene sonra ise bu sayı 30’a ulaşmış olacak. 3 müzeden 30 müzeye çıkmış oluyoruz. Bu da Bursa’nın birikimlerini gösteriyor. Bu sene müzelerimizi 750 bin kişi ziyaret etti. Önümüzdeki sene hedefimiz milyonu aşmak. Artan müzelerle birlikte müzelerin etkisini ve şehre katkısını da sağlamak istiyoruz” dedi.

Müzelerin kıymetini bilmemiz gerektiğini söyleyen Başkan Altepe, özellikle gençlerin müzeleri gezerek görmesini istedi. Enerji Müzesi’nde de tarihten bugüne enerjinin nasıl üretildiğinin, hangi araçların kullanıldığının anlatıldığını dile getiren Altepe, “Müzelerimize olan ilgiyi artırmalıyız. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte oryantiring yarışmasıyla şifreleri arayarak hem eğlendik, hem müzeyi gezerek öğrendik. Programa katılan tüm öğrencilere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bursa’nın bu tür değerlerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ana okulundan liseye kadar tüm öğrencilerimizin müzelerde toplanmasını, programlarını buralarda yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

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