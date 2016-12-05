Mutlu kadın olmanın 10 yolu

Kadınlardan çok şey beklendiği bir gerçek. Bütün bu beklentiler karşısında kadınların gerçekçi hedeflerinin olması çok önemli. Bir kadın çalışırken anne olabilir, yemek yapabilir, ev işlerini de yapabilir ama bu konularda mükemmeliyetçi olmamak gerekir. Her işe yetişebileceğiniz kadar yetişmeli, olduğu kadarıyla yetinmeyi öğrenmelisiniz. Psikolojik sağlığı korumak ve mutlu olmak için uzmanların kadınlara önerileri şöyle:

‘Önce ben’ demeyi öğrenin: Her kadının ‘önce ben’ demesi, başka birine zarar vermediği oranda kendini düşünmesi gerekir. Bir kadın iyi olmazsa, kimseye de bir faydası olmaz. Önce ben demek bencillik anlamına gelmiyor. Önce ben demek kendine vakit ayırmayı, iyi bakmayı, kendiliği beslemeyi sağlar. Kendilerinden önce başkalarını düşünen, başkalarının çıkarlarını gözeten kadınlar mutsuz olmaya mahkum olur. Unutmayın siz iyi olmazsanız, çevrenizdekiler de iyi olmaz.

Öfkenizi ifade edin: Sinirlendiğiniz zamanlarda susmanın, sıkıntınızı içinize atmanın size hem bedensel hem de psikolojik olarak zarar verdiğini bilin. Yapılan birkaç araştırmada meme kanserinin öfkesini ifade etmeyen kadınlarda daha sık görüldüğü saptanmış. Yaşanmayan bir duygu bitmez. Kadınların öfkelendikleri konuları kızdıkları kişiyle, yakınlarıyla konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri hem konunun çözülebilmesi açısından bir adım atmış olmalarını sağlıyor hem de omuzlarındaki yükü hafifletir.

Evde iş paylaşımı yapılması çok önemli: Ev işlerinde partnerinizden yardım istemeniz gerekir. Bazı erkekler kendi kendilerine yardım önerisinde bulunup, partnerlerine yardım edebilir. Bazı erkeklerinse yardım etmek akıllarına bile gelmez, kadının ne kadar zorlandığını fark etmezlar, bazen de bilemezler. Böyle durumlarda yardım ihtiyacının ifade edilmesi çok önemli.

Kalıplaşmış cinsiyet rolleri: Kültürümüzdeki kalıplaşmış cinsiyet rollerinin beslediği yüksek beklentiler karşısında kadınların bazıları kendilerini bütün bu beklentileri karşılamak zorunda hisseder. Bu kadınlar kendilerinden önce eşlerinin önceliklerini, rahatını gözetir. Bütün bu sorumluluklara tek başına yetişmek çok zor olduğu için de bu kadınlarda zamanla yetersizlik, değersizlik ve suçluluk hisleri görülebilir. Yetişemediğiniz işler için suçluluk hissine kapılmayın, her şey tam olmaz.

Çocukların bakımı: Çocuklara bakmak, onlarla ilgilenmek kadınların görevi olarak görülür ama çocukların babalarının da ilgi ve sevgisine ihtiyaçları olduğunun unutulmaması gerekir. Çocuk bakımı sorumluluğunu sadece anneye yüklemek hem anne hem de çocuk için sağlıksız sonuçlara yol açar. Siz siz olun, eşinizin de çocuklarınızla yakından ilgilenmesini sağlayın, çocukla ilgili konularda mutlaka görev paylaşımı yapın.

Kendinize mutlaka zaman ayırmanız gerekir: İşler, sorumluluklar hep devam eder. Unutmayın, bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmanız, bir lüks değil tam anlamıyla bir ihtiyaç. Kendilerine vakit ayırmayı başaran kadınlar, kendilerini çok daha iyi hisseder ve daha kısa zamanda daha verimli çalışmalar yapabilirler.

Ruhsal beslenme önemli: Kısıtlanan, dışarıya rahat bir şekilde çıkamayan, ruhsal olarak beslenemeyen kadınlarda bir süre sonra tükenme görülür. Bu kadınlarda öfke, yüksek tansiyon, kaygı bozuklukları ya da depresyon ortaya çıkabilir. Bazı kadınlar eşlerini konuşarak değiştirmeye çalışır ancak bu değiştirme girişimleri sonuçsuz kalırsa, kadın kaçınılmaz olarak depresyona girer. Kendinizi kısıtlatmaktan kaçının, eşinizle sıkıntılarınızı, bu konuda neler hissettiğinizi konuşun, gerekirse de bir uzmandan yardım alın.

Eğer koşullarınız uygunsa sevdiğiniz bir işi yapın: Eğer bu mümkün değilse, iş dışında, ev ve çocuk sorumlulukları haricinde hobiler edinin. Hobilerinize zaman ayırın.

Spor yapın: Spor yapmanın hem bedensel hem de psikolojik olarak faydalı olduğu bilimsel bir gerçek. Siz de günlük hayat stresinizi azaltmak, daha mutlu olmak için mutlaka spor yapın.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail