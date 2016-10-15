Mütareke kutlamalarına“Gökçe”li final

Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği Mütareke kutlamaları çerçevesinde Mütareke Meydanı’nda hayranlarıyla buluşan sevilen sanatçı Gökçe söylediği şarkılar ve kıvrak danslarıyla Mudanyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 94’üncü yılı kutlamaları final günüyle son buldu. Kutlamaların final gecesinde dört gündür Mudanya’da bulunan Romanya Mecidiye ve KKTC Beyarmudu Belediyeleri Halk Oyunları ekipleri final gösterilerini sergiledi. Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Mudanya Güneşi ve Master Grubunun da oyunlarını sergiledi final gecesi ünlü şarkıcı Gökçe konseriyle sona erdi. Barış ve kardeşlik mesajları veren halk oyunları ekipleri, etkinlikler boyunca birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediler.

MUDANYALILAR GÖKÇE İLE COŞTU

Mudanya Mütareke Meydanı’nda hayranlarıyla buluşan sevilen sanatçı Gökçe söylediği şarkılar ve danslarıyla hem coştu hem coşturdu. Karadeniz ve Trakya yörelerine ait şarkılarda seslendiren Gökçe, sevilen şarkılarını Mudanyalılarla birlikte seslendirdi. Konseri boyunca yerinde duramayan Gökçe, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekinirken, sempatik tavırlarıyla da beğeni kazandı. Gökçe’ye teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, etkinliklere ilgi gösteren Mudanyalı hemşehrilerinede teşekkür etti. Her zaman barış diye haykırmaya devam edeceklerinin de altını çizen Türkyılmaz, ülkenin her karışında barışın sağlanması temennisinde de bulundu

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