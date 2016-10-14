Mütareke etkinliklerinde kahkaha dolu akşam

Mudanya Mütarekesi’nin 94’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında ekibiyle birlikte Mudanyalılar buluşan Yalçın Özden, tiyatro oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahneden Mütareke ve Lozan mesajları veren Özden, Mudanyalılardan büyük alkış aldı.



Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 94’üncü yıldönümü kapsamında Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler tüm coşkusuyla devam ediyor. Mudanya Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu Mütareke Meydanı’nda kulakların pasını silerken, Yalçın Özden Tiyatrosu oyunları sabah çocukları, akşam ise yetişkinleri kahkahaya boğdu. Düzenlenen etkinliklere Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Ergül Batman, Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy’un yanı sıra belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katılım sağladı.

TSM KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Mudanya Belediyesi’nin kardeş şehirleri KKTC Beyarmudu Belediyesi ve Romanya Mecidiye Belediyesi Halk Dansları ekipleri TirilyeMahallesi’nde gösterilerini sergiledi. Mudanya Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu Şef Bahadır Sevik yönetiminde Mütareke Meydanı’nda Mudanyalılara müzik dolu bir akşam yaşattılar. Koro ve solo olarak seslendirilen eserler büyük alkış alırken, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve finalde çalınan 10’uncu yıl marşını Mudanyalılar hep bir ağızdan söyledi.

YALÇIN ÖZDEN, SABAH AKŞAM GÜLDÜRDÜ

Yalçın Özden Tiyatrosu oyuncuları gündüz sahneledikleri “Şaban’ın Maceraları” adlı oyunla çocukları güldürürken, akşam ise “Dün, Bugün ve Yarın” adlı oyunla Mudanyalıları kahkahaya boğdu.Modern kabare oyununun örneklerini sunan Özden’in “Mütareke olmasaydı, Lozan olmazdı, Lozan olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı” repliği salonu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı. Oyun sonunda oyunculara çeşitli hediyeler vererek teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da olduğu gibi tüm Türkiye’de barış, huzur ve sevginin egemen olmasını temenni etti. Atatürk ilke ve devrimlerini Mudanya’da yaşamaya devam ettiklerini de ifade eden Türkyılmaz, “Ülkemin tüm kentlerinde bu güzellikler yaşanana kadar Mudanya’dan yaktığımız bu barış ve kardeşlik meşalesi yanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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