Müslüman kadınlardan Clinton’a destek

ABD’de yaşayan Müslüman kadınlar, Trump’ın kadınlarla ve Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.



Müslüman kadınlar yaptıkları açıklamada 8 Kasım’da gerçekleşecek olan seçimlerde Clinton’ı destekleyeceklerini söyledi.

ABD’de Müslüman kadınlara odaklanan tek siyasi eylem komitesi olarak dikkat çeken AMW PAC, başkent Washington’daki Ulusal Basın Kulübü’nde gelecek ay yapılacak seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AMW PAC’in kurucusu Mirriam Seddiq, komite olarak amaçlarının Müslümanların değerlerini savunan politikacıları desteklemek olduğunu belirterek, ABD’nin yeni liderini belirleyecek 8 Kasım’daki seçimde Demokratların adayı Clinton’a oy vereceklerini bildirdi.

Seddiq, “Temel insan haklarına ve her bireyin seçtikleri hayatı yaşama hakkı bulunduğuna inanıyoruz. Hillary Clinton sadece bu tür değerleri anlayan bir aday değil aynı zamanda kamu memuriyeti boyunca hayatını bu değerlere adayan biri.” ifadesini kullandı.

Komitenin ülkedeki Müslüman kadınlara siyasi aday tercihlerini belirlemek ve onların politikalarını desteklemek için platform görevi üstlendiğini ifade eden Seddiq, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Donald Trump’ın Müslümanları şeytan gibi göstermesinin ve kadınlarımız ile kültürümüz hakkında imalarda bulunmasının ardından, ülkenin siyasetinde daha fazla söz sahibi olmamız gerektiğini fark ettim. Yıllarca diğer insanların bizim problemlerimiz hakkında konuşmasına izin verdik. Ancak bu komite problemlerimiz, ihtiyaçlarımız ve onlar hakkında kimden yardım isteyebileceğimiz hakkında bize bir platform sunuyor.”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail