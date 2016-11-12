Musababa Mahallesi’ne çok amaçlı salon

Yıldırım’da mahalle kültürünü ayakta tutmayı amaçlayarak insanların ortak paylaşımlarını artırmayı hedefleyen mahalle konaklarının bir yenisi Musababa Mahallesi’ne kazandırıldı. Modern ve çok amaçlı kullanıma sahip merkezlerle mahallelere değer kazandıran Yıldırım Belediyesi; bünyesinde YIL-MEK okul öncesi eğitim sınıfı, deprem odası, muhtarlık ofisi, aile sağlığı merkezi, 2 adet bağımsız bölüm bulunan, 475 metrekare inşaat kullanım alanına sahip Musababa Mahalle Konağı’nı hizmete açtı. Açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Embiya Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Eren, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Eroğlu, Bursa Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Gencer, Musababa Mahalle Muhtarı Mehmet Gökmen ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı.

‘MAHALLE KÜLTÜRÜ VE KOMŞULUK HUKUKUNU GELİŞTİRİYORUZ’

Musababa Mahallesi’ne, vatandaşların farklı ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir merkez kazandırdıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Konaklarımızın bünyesinde muhtarlığımızın yanı sıra insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet birimlerimiz bulunuyor. Böylece bir taraftan insanlarımızın hizmetlere daha kolay erişimini sağlarken, diğer taraftan da medeniyetimizin temeli olan mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mahalle konaklarımızda vatandaşlarımıza sunduğumuz eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle ‘İdeal Şehir Yıldırım’ hedefine hızla ulaşacağız. Görev süremiz boyunca Musababa mahallemize 2 bin ton asfalt döktük. Hançerli Hamamı’nı mahallemize kazandırdık. 50’nin üzerinde çocuğumuza tamamen ücretsiz okul öncesi eğitim veriyoruz” diye konuştu.

YILDIRIM’IN DEĞERİ ARTIYOR

Yıldırım’ın biriken sorunlarını çözüme kavuşturmak için risk alan, değişme açık bir yönetim mekanizması oluşturduklarını ifade eden Başkan Edebali, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 69 mahallemizde incelemelerde bulunduk. Bu incelemelerimizde mevcut yapılaşmanın Yıldırım’ın gelişiminin önündeki en büyük engel olduğunu tespit ettik. Bitişik imar düzeni ile Yıldırım’ın geleceğini inşa edemeyiz. Yıldırım’ın yarısının imar düzenini değiştiriyoruz. Bu yeni düzen, ilçemizin yaşam kalitesine, ekonomik potansiyeline, ciddi katkı sağlayacak. Şehirlerin rekabetinin arttığı günümüzde Yıldırım’ı dünya ile rekabet edebilir bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘MAHALLEMİZ RAHATLADI FERAHLADI’

Mahalle konağında vatandaşlara birçok farklı hizmetin bir arada sunulacağını hatırlatan Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, “Yıldırım hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu konuda özellikle belediyemiz önemli projelere imza atıyor. Bundan dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibini kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi. Yıldırım’ın çehresinin her geçen gün değiştiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, “Her şeyin en iyisine layık olan Yıldırım’a yatırımlılarımız artarak devam edecek” diye konuştu. Mahalleye kazandırılan merkezden dolayı Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür eden Musababa Mahalle Muhtarı Mehmet Gökmen, bu yatırımın mahalleye büyük bir rahatlık ve ferahlık getirdiğini söyledi.

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