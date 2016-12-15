Mültecilerin dramını anlattı, AB’den ödül aldı

6. AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması sonuçları belli oldu. Ankara Goethe Enstitüsü’nde düzenlenen törenle açıklanan yarışmada Yeşim Tonbaz, ‘Askıda’ filmi ile üçüncülük ödülü aldı. Suriyeli mültecilerin dramını metoforik ve ironik bir şekilde filme alan Yeşim Tonbaz’ın filmi, finale kalan 10 film arasında Suriyeli mültecileri konu edinen tek film olarak dikkat çekti.

Yarışmaya katılan 68 eser arasında 3. olmayı başaran filmiyle ilgili açıklama yapan Yeşim Tonbaz, savaş gibi çeşitli sebeplerden dolayı vatanlarından kopmak zorunda kalan insanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek istediğini ifade etti.

Avrupa ülkelerinin Suriyeli mülteciler konusunda takındığı ikiyüzlü tavra karşın AB-Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği yarışmada ödül almasının manidar olduğunu belirten Tonbaz, bundan sonraki projelerinin de bu minvalde kadın ve çocuk ağırlıklı devam edeceğini söyledi.

Yapımcılığını Fatma Zehra Aktaş’ın üstlendiği Askıda filmi, çeşitli festivallerde yarışmaya devam ediyor.

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