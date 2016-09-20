Mülteci kampında isyan!

Midilli adasında bulunan mülteci kampında, farklı etnik kökenli mülteciler arasında çıkan kavga isyana dönüştü. Kampta çıkan yangın birçok çadır ve prefabrik yapıyı yok etti.



Yununanistan’ın Midilli adasında bulunan Moria mülteci kampında, farklı etnik kökenli mülteciler arasında çıkan kavga isyana dönüşünce olaylar kontrol dışına çıktı. Kampta çıkan yangın birçok çadır ve prefabrik yapıyı yok etti.

4 BİN MÜLTECİ KAMP DIŞINDA BEKLETİLİYOR

Edinilen bilgilere göre kampta yangın çıktı ve bu sebepten dolayı polis kadın ve çocukları kamptan acilen uzaklaştırdı. Sonrasında ise kamptan herkes çıkarıldı. Yerel medyaya göre 4 bin mülteci kamp dışında bekletiliyor ve aralarında firar edenler de olduğu söylenmekte. Gece geç saatlerde ise çıkan yangın söndürüldü.

Midilli adasında toplam 5 bin 500 mülteci olduğu söyleniyor.

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