Mudanya’ya alternatif ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Bursa-Mudanya karayolu yükünü azaltmayı hedefleyen Hasköy-Balat Köprüsü, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete açıldı. Bursa’da köprü yapım ve onarım işleri için bugüne kadar yaklaşık 400 milyon TL’lik harcama yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Hasköy-Balat Köprüsü’nün şehir merkezinden Bursa’dan Mudanya’ya gidişte önemli bir alternatif olacağını söyledi.

Ulaşım yatırımlarıyla kent merkezinin yanı sıra ilçe bağlantı yollarında da trafiği rahatlatacak projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı Mudanya Yolu’na nefes aldıracak bir projeyi daha hayata geçirdi. Balat-Hasköy bağlantısını sağlayan tarihi köprünün Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘tahribat gördüğü’ gerekçesiyle trafiğe kapatılmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yeni bir köprü kazandırdı. Yaklaşık 3 milyon TL’lik harcamayla inşa edilen Hasköy-Balat Köprüsü, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bademli Mahalle Muhtarı Cevat Durmaz ve Balat Mahalle Muhtarı Ersin Yetik ile davetlilerin katıldığı törenle trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açılış konuşmasında, Hasköy-Balat Köprüsü’nün Bursa-Mudanya karayoluna alternatif teşkil edecek önemli bir yol olduğunu kaydetti. Bursa ile Mudanya arasında ulaşım için daha önce tarihi köprünün kısmen kullanıldığını fakat Anıtlar Kurulu kararıyla bu köprünün trafiğe kapatıldığını hatırlatan Başkan Altepe, “Eski köprü şu anda restore ediliyor. Karayollarından devraldığımız bu projeyi hemen ihale ettik. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Köprüsüyle, bağlantı yollarıyla birlikte ulaşımı kolaylaştıracak, bölgedeki önemli bir kördüğümü çözecek önemli bir adım. İnşallah bölgemize büyük değer katacak” dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında son yıllarda yapılan köprü yatırımlarına da değindi. Çevre yatırımları için 1.2 milyar TL para harcadıklarını, bunun sadece 400 milyon TL’sinin köprü yapım ve onarım hizmetleri için ayrıldığını belirten Başkan Altepe, “Bursa’yı ve Bursalıları seviyoruz. Bu şehre hizmet etmek bizler için büyük gurur. Bu eserleri kazandırmak bizler için büyük şans. En önemli yatırımlarımızın önde geleni de köprüler. Üstadın dediği gibi: ‘Ya yol yap, ya yol aç, ya da yoldan çekil.’ Onun için bizler yeni yollar açıp şehrimizi daha yaşanabilir kılıyoruz. Bu yatırımın hizmete alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bursa’mıza, Mudanya’mıza ve mahallelerimize halırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Törende konuşan Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi ise, ilçenin her yıl yüzde 5 nüfus artışı yaşadığını vurguladı. Mudanya’da şu anda iskanı alınmamış 10 bin bina yer aldığını, bunun da yakında ilçe nüfusunun 2 katına çıkması ve bir o kadar aracın trafikte boy göstermesi anlamına geldiğini söyleyen Çiftçi, ulaşıma can katacak yeni köprü nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Bademli Mahalle Muhtarı Cevat Durmaz ile Balat Mahalle Muhtarı Ersin Yetik de açılış töreninde söz alarak yapılan yatırım nedeniyle yetkililere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Başkan Altepe, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve protokol üyeleriyle birlikte kurdeleyi keserek köprüyü trafiğe açtı.

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