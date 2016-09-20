Mudanya’nın tarihi evleri fotoğrafçıların mekanı oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bin yıllık Rum Mahallelerindeki tarihi evler ve kilise yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri haline geldi. Tarihi mekanlar, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için özel fotoğraf çekimi yaptıran çiftlere doğal stüdyo hizmeti veriyor.



Sözdü, nişandı, kınaydı, düğün alışverişiydi, nikahtı derken yeni evlenen çiftlerin düğün öncesi ve sonrası dış mekanlarda çektirdikleri fotoğraflar düğünlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Farklı olabilmek için bilinmeyen mekanların peşine düşen genç çiftler İstanbul’dan Bursa’ya gelmeye başladı. 1.5 saatlik deniz yolculuğunun ardından Marmara denizinin güzide kıyılarından biri olan Mudanya’ya ulaşan genç çiftler, ilçenin Kumyaka ve Trilye gibi tarihi mahallerinde en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Tarihi evler doğal stüdyo gibi

Kırmızı kiremitli çatılarıyla göze çarpan Trilye, dar sokakları, tarih dolu mekanları ile yeni evlenecek çiftlere farklı imkânlar sunuyor. Son yıllarda popülerleşmeye başlayan belde, sit alanı olduğundan özgün yapısını koruyabilmiş. Köy yürüyerek birkaç saatte gezilebiliyor. Panagia Pontobasilissa ya da belde de tanınan adıyla Kemerli Kilise, duvarlarına resim yapılan ilk kilise olarak biliniyor.

Mudanya İlçe merkezinde ise çekimler Mütareke Mahallesinde yapılıyor. Eski Rum evlerini dekor olarak kullanan fotoğrafçılar, bu mekanları müşterilerin özellikle tercih ettiklerini ifade ediyor. Mudanya Giritli evlerinden Kumyaka evleri ve Başmelek Kilisesinden sonra geniş bir platoya sahip Tirilye yamaçlarındaki Çamlı Kahve, Kiliseler, Taş Mektep ve her türlü çiçeğin duvarlarını süslediği Rum Evlerinin bulunduğu sokaklarda devam eden çekimler adeta bir dizi ya da film çekimini aratmıyor. Kemerli Kiliseden, Taş Mektep ve Armutlu açıklarına kadar eşsiz manzara karşısında çekim yapmayı ihmal etmeyen fotoğrafçılar belirledikleri güzergâhlarda yaptıkları çekimlerini Tirilye plajında deniz içerisinde yaptıkları çekimlerle sonlandırıyorlar.

İstanbul başta olmak üzere bir çok ilden fotoğraf çektirmek için gelen yeni evlenecek çiftlere hizmet veren Fotoğrafçı Simge Özcan, “Özellikle hafta sonları 50 ye yakın çiftin dış çekimlerinin gerçekleştiği Tirilye’de mekân çokluğu herkesi memnun ediyor” dedi.

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