Mudanya’nın Sultanları, ligin ilk yarısını 2.sırada bitirdi

Türkiye Kadınlar Deplasmanlı 1.Lig’inde mücadele eden Mudanya Belediyesi Dinçspor Kulübü Hentbol Takımı, sezonun ilk yarısını 9 galibiyet 3 mağlubiyet alarak ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Deplasmanlı 1.Lig’inde mücadele eden Mudanya Belediyesi Dinçspor Kulübü sezonun ilk yarısındaki son maçında deplasmanda karşılaştığı 1453 Üsküdarspor Kulübü’nü 49-29 mağlup ederek, ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. Maltepespor Kompleksi’nde oynanan müsabakada baştan sona üstün olan Dinçspor’un sultanları, karşılaşmanın ilk yarısını 21-16 önde bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da kontrolü elden bırakmayan ve rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Sultanlar, karşılaşmayı 49-29 önde bitirdi.

“KIZLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM”

Mudanya’nın adını aldıkları başarılı sonuçlarla sporda da duyurduklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kızlarımızla, antrenörlerimizle ve yönetimimizle gösterdikleri başarı ve özveriden dolayı gurur duyuyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi. Aldıkları sonuçlarla ligde söz sahibi olduklarını ve ligin ilk yarısını ikinci sırada bitirmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Dinçspor Kulübü Başkanı Erkan Altıntaş, alınan galibiyet ve sonuçlarından dolayı oyuncularını ve teknik heyeti tebrik etti.

“SÜPER LİG’E ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Sezonun ilk yarısını değerlendiren antrenör Ali Karayörük, iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. Sezonun ikinci yarısına iyi bir hazırlık dönemi ile girerek, istedikleri sonuçları almak istediklerini ifade eden Karayörük, “Yönetim ve teknik heyet olarak Süper Lige çıkmak istiyoruz. Yabancı oyunlarımızın takım ile uyumu çok iyi durumda. Mudanya’nın hentbolda söz sahibi olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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