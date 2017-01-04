Mudanya’nın en değerli projesinin temelleri atıldı

Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya’nın vizyonunu değiştirecek olan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nin çalışmaları düzenlenen tören ile başladı. Bir yıl içinde büyük bölümünün kullanıma hazır hale geleceği proje, Mudanya Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçecek.



Mudanya Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile hazırlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nde çalışmalar düzenlenen törenle başladı. Törene CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Batman’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“PROJE MUDANYA HALKININ OLACAK”

Çok heyecanlı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Öylesine önemli bir proje ki ilçemize çok değer katacağı gibi ilimizden ve diğer illerden gelen hemşerilerimizin özellikle gelip zamanlarını geçirecekleri çok özel bir mekan olacak” dedi. Projeyi hazırlarken üniversite öğretim görevlileri ile birlikte çok emekler verildiğinin de altını çizen Türkyılmaz, “Göreve gelirken söz verdik. Mudanya’nın kaynakları ve değerleri Mudanyalıların olacak. Bu proje de Mudanyalı hemşerilerimizin olacak. Sosyal demokrat anlayışımız gereği proje demokrasisini hayata geçirerek, hemşerilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin görüşlerini alarak geliştirdiğimiz projemizde parası olanın da olmayanın da gününü geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.

“MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK”

Herkesin düşünüldüğü ve alandaki hiçbir esnafın mağdur olmayacağını da sözlerine ekleyen Türkyılmaz, “Bir kente olması gereken her şeyi bu alanda göreceksiniz. Projeyi bitirdiğimiz gün en mutlu günlerimizden biri olacak. Bizde vatan sevgisi, halk sevgisi var. Bu proje bizim için önemli. Bir yıl içerisinde büyük bölümü kullanılır hale gelecek. İki yıl içerisinde projemizin tamamı kullanılır hale gelecektir. Kendi yağımızda kavrularak, borçlanmadan bu projeyi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIN GÖZLERİ PIRIL PIRIL”

“Güzel Mudanya’mıza yakışan bir hizmet” diyerek sözlerine başlayan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise, “Başkanımız projeyi anlatırken gözleri pırıl pırıldı. Umut ediyorum ki çok kısa sürede tamamlanarak hayata geçer ve halkımıza hizmet eder. Ben katkısı olan başta belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje içerisinde sinema salonu, Atatürk Kültür Merkezi, kafeteryalar, restaurantlar, seyir terasları, taksi ve minibüs durakları, çocuk oyun alanları, gezi ve yürüyüş yolları ile birlikte amfi tiyatro yer alacak.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail