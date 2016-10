Mudanya’da mütareke ruhu canlandı

Kurtuluş Savaşı’nı sonlandıran, Lozan’a giden yolun başlangıcı olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 94’üncü yıldönümü düzenlenen resmi törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde kazanılan büyük zaferlerden biri olan Mudanya Mütarekesi’nin 94’üncü yıldönümü düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Mütareke Meydanı’nda düzenlenen törenlere Bursa Vali Yardımcısı Fatih Kadiroğlu, Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi, Mudanya Garnizon Komutanı Dnz. Bnb. Alpaslan Baysal, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Bursa eski Milletvekilleri Tuhan Tayan ve Kemal Demirel, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, siyasi parti temsilcileri ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Mütareke Anlaşması’nın önemine değinerek Trakya bölgesinin savaşılmadan kazanıldığına vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya Türkiye’nin en önemli kentlerinden biridir ve Mudanya Mütarekesi bizim için çok önemlidir. Yaptığımız bütün etkinliklerle ilçemizi ve Mudanya Mütarekesi’ni duyurmaya, yaşatmaya çalışıyoruz, bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya markasını yarattıklarını ve barış için her şeyi yaptıklarının altını çizen Türkyılmaz, “Dünyanın her noktasında her karışında barış olması için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Mudanya Mütarekesi’nin silahsız olarak kazanılan bir zafer olduğuna vurgu yapan Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi, Mudanya Mütarekesiyle yeni bir Türk devletinin doğduğunu belirtti.

TÖREN HALK OYUNLARIYLA RENKLENDİ

Okunan şiirlerin ardından, Mudanya Mütarekesi’nin yıldönümü kapsamında düzenlenen Sokak Basketbolu ve Briç Turnuvası’nda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Mudanya Belediyesi Güzelyalı Halk Dansları Topluluğu Mudanya Güneşi ve Romanya Mecidiye Halk Dansları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlenirken, resmi tören Mütareke Evi Müzesi ziyaretiyle son buldu.

