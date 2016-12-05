Mudanya’da Kalplere Engel Yok

Mudanya Belediyesi’nin destekleriyle Engelliler Derneği ile Engelliler Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Kalplere Engel Yok” adlı geceyle engeller bir kez daha ortadan kalktı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı Ekibinin destekleriyle Mudanya Engelliler Derneği ile Mudanya Kültür ve Sanat Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kalplere Engel Yok” adlı etkinlikle engeller bir kez daha kaldırıldı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Ergül Batman, Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, engelli aileleri ve Mudanyalılar katıldı. Asıl engelin vicdan da ve beyinde olduğunu belirten Mudanya Engelliler Derneği Başkanı Rüveyde Demet Ataman, “Kişilerin engelli olmaları bir kusur bir eksiklik olarak görülmemelidir. Sevgi engeli olmadığı sürece hiçbir sorun çözümsüz değildir” dedi. Engellilerin hayatını nasıl sürdürdüğünü en çok annelerin bildiğini ifade eden Mudanya Engelliler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Leyla Aydın ise, engellilere normal insan şefkati ile davranılması ve engellilerin dışlanmaması gerektiğinin altını çizdi.



“SEVGİ ENGEL TANIMAZ”

Düzenlenen gece ile çok önemli bir anlayışı da başardıklarını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemizdeki iki derneğimizin birlikten güç doğar anlayışını ortaya koydukları bir gecedeyiz. Her iki derneğimize de teşekkür ediyorum” dedi. Sevginin asla engel tanımayacağını da belirten Türkyılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri hem beyinde hem bedende hem de ilçemizde engelsiz bir yaşam yaratmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz o kadar masumlar ki, içlerinde hiçbir kötülük yok. Kalpleri sevgi dolu. Onlar sadece bir gün değil, her gün birlikte olacağımız kardeşlerimiz. Belediye olarak üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmek için çalışacağımızı da bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ KORO ALKIŞ ALDI

Konuşmaların ardından sahne alan Mudanya Engelliler Derneği Türk Halk Müziği korosu Şef Murat Coşkun eşliğinde en güzel türküleri solo ve koro olarak seslendirdi. Duygusal ve hareketli türküleri seslendiren dernek üyeleri katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından sahnede yoğrulan çiğ köfteler Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekibi tarafından seyircilere ikram edildi.

DEFİLE VE DANSLAR GURUR YAŞATTI

Konserin ardından sahne alan Engelliler Kültür ve Sanat Derneği üyeleri sergiledikleri gösterilerle katılanların büyük alkışını aldı. İkinci bölüme dans gösterisiyle başlayan dernek üyelerinin gelinlik ve damatlıklarla sergiledikleri defile katılanlara ve engelli ailelerine büyük gurur yaşattı. Engellerin ortadan kaldırıldığı gece sonunda engelliler ve aileleri, günün anısına hazırlanan platform önünde Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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