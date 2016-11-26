Mudanya Belediyesi’nden öğretmenlere özel gösteri

Mudanya Belediyesi’nin öğretmenler günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte sahne alan sinema ve tiyatro sanatçısı Yüksel Ünal, bi kişilik gösterisiyle Mudanyalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Muhteşem Yüzyıl filmindeki Şeker Ağa rolü ile gönüllerde taht kuran Yüksel Ünal, öğretmenler günü nedeniyle Mudanya’da sahne aldı. Mudanya Belediyesi’nin organizasyonunda Mudanyalılarla ikinci kez bir araya gelen Ünal, gösterisi ve sempatik tavırlarıyla gönüllerde bir kez daha taht kurdu. Almanya doğumlu olduğunu ve ilkokul öğretmenini anlatarak gösterisine başlayan Ünal, “Bugün burada sizlerle birlikte isem bunu ilkokul öğretmenime borçluyum. Buradan bir kez daha onu anarak ellerinden öpüyorum” dedi. Türkiye’ye dönüşü sonrası hayatındaki güldüren kesitleri ve dizi setlerinde yaşadığı komik olayları seyircisiyle paylaşan Ünal, tüm öğretmenlerin gününü sahneden bir kez daha kutladı. Baştan sona kahkahanın eksik olmadığı gösterisinin sonunda Ünal’a Nutuk kitabı armağan eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu belirtti. Gösterisi sonunda Ünal, Mudanyalılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

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