Mucizevi kurtuluş

BURSA’nın Orhangazi İlçesi yakınlarındaki Gürle Dağı’ndan atlayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Alp Tuğ, paraşütünün ders dönmesi sonucu düşerek ağaca takıldı. Cep telefonu ile yardım isteyen Alp Tuğ, AFAD ekipleri tarafından 11 saat süren arama çalışması sonucu bulundu. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



İstanbul’da üniversite öğrencisi Alp Tuğ, Gürle Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlamak istedi. Tuğ, Gürle Dağı’ndan yamaç paraşütü ile Orhangazi Ovası’na doğru uçuşa geçtiği sırada paraşütü ters dönünce dağın yamaçlarına doğru düştü.

Yamaçtaki bir ağacın dalına takılan Alp Tuğ, burada mahsur kaldı. Dün saat 18.00 sıralarında cep telefonu ile yardım çağrısında bulunan Alp Tuğ için Orhangazi Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Ekiplerin Gürle Dağı yamaçlarında akşam saatleri başlattıkları çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. 11 saatlik çalışmanın sonunda saat 05.00 sıralarında takılı bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından paraşütçü genç 112 ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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