Mucize Nefes Bursa’da

Nevşah Fidan Karamehmet, “Nevşah’la Mucizeni Keşfet” semineri ile 27 Ekim Perşembe günü Crowne Plaza Bursa’da

15:0525 Ekim 2016

Kültür Sanat

Nefes koçluğunun Türkiye'deki yaratıcısı olan ve bugüne kadar yüzbinlerce insanın yaşamında mucizevi dönüşümler sağlayan Nevşah Fidan Karamehmet, “Nevşah’la Mucizeni Keşfet” semineri ile 27 Ekim Perşembe günü Crowne Plaza Bursa’da Bursalılarla buluşacak.



Ünlü yaşam ve nefes koçu Nevşah Fidan Karamehmet, Türkiye çapında hayatlara dokunmaya ve mucizeler yaratmaya devam ediyor. Nevşah Fidan Karamehmet, büyük ses getiren “Yeniden Doğuş” kitabında insanlara fiziksel, duygusal, mental ve ruhsal anlamda pozitif değişimler yaşamanın formüllerini aktarmış, yaşamlarında mucizevi değişiklikleri yaratmanın yollarını göstermişti. Kitabının ardından, daha çok kişinin hayatına güzellikler katmak adına, gördüğü yoğun talep üzerine “Nevşah’la Mucizeni Keşfet” seminerlerine başlayan Nevşah Fidan Karamehmet, Türkiye’nin her yerini dolaşarak insanların hayatlarında güzelliklere vesile olmak adına rehberlik ediyor.

Seminerlerinde hastalıkları iyileştirme, kandaki oksijen oranını arttırma, konsantrasyonu, zekayı ve hafızayı güçlendirme metotlarını da aktaran Nevşah Fidan Karamehmet, nefes seansları sayesinde, nefes ve düşünce limitlerini aşarak, binlerce kişiyi yaşamlarında iyileştirmek istedikleri noktalarla buluşturuyor, hayatlarında benzersiz değişimlere aracı oluyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail