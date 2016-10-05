Mucize bebek doğduktan 32 saat sonra öldü

Hindistan’da doktorlar tarafından ‘mucize bebek’ olarak adlandırılan iki başlı bebek, yoğun bakım ünitesinde tutulduğu esnada ailesinin eve götürmesiyle hayata gözlerini yumdu.



Hindistan’ın Racastan eyaletinin Ajmer şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü yerel saat ile sabahın ilk ışıklarında, iki kafalı bir erkekbebek dünyaya geldi. İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki annesinin ilk bebeği olan mucizebebek 2.5 kg olarak Jawaharlal Nehru Medical College’de dünyaya gözlerini açtı.

HAMİLELİĞİ SIRASINDA DOKTORA GİTMEDİ

Çocuk sağlığı uzmanlarından Dr. Jaiprakash Narayan: “Dün iki başlı bir erkek bebeksağlıklı bir durumda dünyaya geldi. Çiftin ilk bebekleri olması sebebiyle muhtemeldir ki hamilelik sırasında bir doktora kontrole gitmediler ve de ekstradan önlem almadılar. Anne hamileliğini sorunsuz bir şekilde tamamladı ve doğum sonrasında da herhangi bir problemle karşılaşmadı fakat bebek soluk alma problemleri yaşıyordu.” sözlerini sarf etti.

OPERASYON ÇOK RİSKLİYDİ

Dr. Jaiprakash bir bedendeki iki bebeği ayırmayı değerlendirse de bu operasyonun çok riskli olacağını düşündüğünü belirtti. “Yapışık bebeklerin ayrılması operasyonu bazı vakalarda mümkün olsa da bu karşılaştığımız durumda imkansızdı. Her ne kadar iç organlardan iki çift olsa da, bir beden içinde bulunuyordu. Ayrıca bebeğin sadece bir çift kolu ve bacağı vardı.” sözleriyle ameliyatın neden yapılamayacağını açıkladı.

32 SAAT SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çift başlı bebek yoğun bakım ünitesinde tutulduğu esnada, hastane çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen anne ve babası mucize bebeği alarak evlerine götürdü. Talihsiz bebek doğumundan 32 saat sonra hayata gözlerini yumdu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail