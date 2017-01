MİT Tırları davasında flaş gelişme

Adana’da durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, müebbet Can Dündar ve Erdem Gül için 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istedi.



Adana’da durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin açılan ve gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berberoğlu ile Erdem Gül gelirken, yurtdışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Gizlilik kararı alınan davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, CHP Milletvekili Enes Berberoğlu’nun, “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan müebbet hapis ve “terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, Can Dündar ve Erdem Gül için ise, “terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

