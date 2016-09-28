Mısırlı milletvekilinden sığınmacılar için skandal sözler!

Mısırlı milletvekili İlhami Ajina, Mısır açıklarında hayatını kaybeden sığınmacıların ölmeyi hak ettiğini söyledi.



Mısırlı erkeklerin cinsel olarak güçsüz olduğunu ve bu nedenle kadınların sünnet edilmesi gerektiğini savunarak tepki çeken milletvekili İlhami Ajina, bu sefer de Mısır açıklarında hayatını kaybeden sığınmacıların ölmeyi hak ettiğini söyledi.

”KENDİ HATALARIDIR VE ÖLMEYİ HAK ETMİŞLERDİR”

Mısır açıklarında bir teknenin geçen hafta alabora olması sonucu en az 170 sığınmacı boğularak ölmüştü.

450’e yakın kişinin bulunduğu teknedeki birçok kişinin cansız bedenine henüz ulaşılamazken, sıra dışı açıklamalarıyla tepki çeken Mısırlı milletvekili İlhami Ajina, sığınmacıların ölmeyi hak ettiğini söyleyerek yine tepkilerin hedefi oldu.

Sputnik Türkiye’nin Mısır basınından aktardığı habere göre; Ajina, “Genç insanlar arkalarında izin almadıkları ailelerini bırakıyorsa olanlar kendi hatalarıdır ve ölmeyi hak etmişlerdir.” dedi.

Ajina ayrıca çocuklarının kaçak yollarla göç etmesine izin veren ailelerin de cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mısır’dan İtalya’ya gitmeye çalışan gemidekilerin büyük bölümünün Mısırlı ve Afrikalı olduğu belirtilmişti.

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