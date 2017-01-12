Miniklerin mutfağına kış geldi

Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencilerinin evlerinde kullanmadıkları malzemelerle hazırladıkları Mutfağıma Kış Geldi temalı resim sergisi, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin izlenimine açıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi minik yeteneklerin sergisine ev sahipliği yapıyor. Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencilerinin resim öğretmenleri Gonca Tunçay’ın eğitmenliğinde hazırladıkları sergi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi’nde izlenime açıldı. 120 öğrencinin, evlerinde kullanılmayan mutfak eşyalarıyla hazırladıkları Mutfağıma Kış Geldi temalı resim sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Halk Evi Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Göz ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu Müdürü Rengin Güngör’ün yanı sıra çok sayıda veli de katıldı.

Öğrencilerinin hayal dünyasını geliştirmek ve sanatın farklı dallarıyla buluşturmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Resim Öğretmeni Gonca Tunçay, 2,5 – 6 yaş arası öğrencilerin Mutfağıma Kış Geldi temasıyla evlerinde kullanmadıkları malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi. Beşevler Özel 3 Mart Anaokulu öğrencilerinin Sanat Galerisi’nde açtıkları sergiyi gezen Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Göz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına da öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı kutladı.

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