Minikler kar keyfini doyasıya yaşadı

Bursa’da yoğun kar yağışı bidon ve poşetlerle kayak yapan köy çocuklarını sevindirdi. Köylerdeki kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, hem karayolları hem de belediye ekipleri 24 saat çalışarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

İnegöl ilçesinde okulların dün tatil olmasını fırsat bilen çocuklar bidon, poşet ve tahta kızaklarla keyif yaptılar.

Kar yağışı ile birlikte ilçenin üst kesimlerindeki köy yolları için Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ekipleri adeta seferber oldular. Köylerde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.

İnegöl’deki köylerin çocukları bidonlar, tahta ve plastik kızaklarla mahalle aralarında kayarak keyifli bir gün geçirdi. Karın tadını çıkaran çocukların neşesi yüzlerine yansıdı.

Bu yıl kar yağışı sebebiyle ilk defa okulların tatil olduğunu ifade eden çocuklar, “Karın keyfini çıkartıyoruz. Karda kızak kaymak çok güzel” dediler.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail