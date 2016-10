Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu’nda öğrencilere demokrasi şuuru aşılamak için okul başkanlığı seçimi yapıldı. 5 kız ve bir erkek başkan adayının yarıştığı seçimler büyük çekişmeye sahne oldu. 4. sınıf öğrencileri Emir Öztürk, İnci Pehlivanoğlu, Yağmur Şanlıay, Beren Halim, Simay Mutlu ve 3. sınıf öğrencisi Elif Ergüven başkanlığa talip oldu. Kendilerini tanıtan adaylar, meclis başkanı seçilmeleri durumunda neler yapacaklarını anlattı. Seçim heyecanının yaşandığı okulda, her öğrenci imza karşılığı kapalı bölmede oy kullandı.

418 oydan 4 oy geçersiz çıkarken, iki aday arasında az farkla başkanlık yarışı yaşandı. Tek erkek olarak seçime giren Emir Öztürk, 418 oydan 156’sını alarak okulun meclis başkanı oldu. İnci Pehlivanoğlu ise 149 oy alarak başkan yardımcısı oldu. Elif Ergüven 33, Simay Mutlu 30, Beren Halim 28, Yağmur Şanlıay ise 18 oy aldı.

Konuşma yaparak kendini seçen arkadaşlarına teşekkür etti

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Emir Öztürk, heyecanlanıp vaatlerini saymayı unuttu. Seçimi kaybeden arkadaşları tarafından tebrik edilen Emir Öztürk, arkadaşları için yapacağı projelere bir an önce başlamak istediğini söyledi.



Seçimde gözyaşı

Seçimi kaybeden adaylardan birisi gözyaşlarını tutamazken, yeni başkanı tebrik etmekten de geri durmadı.

Okul Müdürü Cuma Beyde, “Öğrencilerimiz demokrasi kültürünü küçük yaşta öğreniyor. Okulumuzda demokratik bir ortamının oluşması için 6 öğrencimiz aday oldu. Büyüklere örnek olacak şekilde, daha demokratik, daha adil bir tavır sergilediler. Hayatın her alanda söz sahibi olacak çocuklarımızın bu şekilde kendilerini ifade edebilmeleri bize mutlu ediyor. Çocuklarımız büyüdüklerinde, şu an yaşadıkları demokrasi tecrübelerini hayatlarının her alanında en güzel şekilde icra edeceklerdir” dedi.