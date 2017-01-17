Minikler Çocuk Sokağı için çalışmalarına devam ediyor

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve 6 yaş grubundaki çocukların tasarlayacağı Çocuk Sokağı projesinde yer alan minikler, benzer bir çalışma olan Oyun Engel Tanımaz Parkı’nı inceleyerek proje hakkında bilgi edindi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak girişimiyle başlatılan Çocuk Sokağı’nın tasarımını yapacak olan 6 yaş grubundaki çocuklar, çalışmalarına devam ediyor. Daha önce meslek tanımlarını öğrenen ve proje başkanlarını seçen çocuklar son olarak, benzer bir proje olan Oyun Engel Tanımaz Parkı’nda incelemelerde bulundu. Minikler, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Karya S. Kaymaz ve park projesini gerçekleştiren çocuklardan bilgi aldı.

Parkı gezerek oyun aletlerini tanıyan ve inceleyen çocuklar, Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, Plan ve Proje Müdürlüğü Kentsel Tasarım Bürosu’ndan Evrim Ekiz ve Çağrı Demirel Arabacı, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Kolaylaştırıcısı Özlem Polat ile birlikte proje hakkında değerlendirme yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin Çocuk Sokağı Projesi, çocukların kenti algılamalarını, yorumlamalarını ve sorunlarına çözüm üretme yeteneği kazanmalarını da hedefliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra Çocuk Sokağı’nın tasarımına geçilecek. Tasarımın tamamlanmasının ardından da Nilüfer’deki bir sokak trafiğe kapatılarak çocukların istediği şekilde düzenlenecek. Çocuklar da kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyun oynayabilecek.

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