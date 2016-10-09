Minik sporculardan kıyasıya yarış

”Bursa 3. Eker Run Koşusu”unda yarışan miniklerin kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Merkez Nilüfer ilçesi Eker Parkı’nda verilen start ile gerçekleştirilen yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organizasyon yetkilisi Caner Odabaşoğlu, yaptığı açıklamada, Eker firmasının insanları harekete geçirmek, sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği koşuya bin 600 sporcunun katıldığını söyledi. 6-12 yaş kategorisindeki 400 minik çocuğun bugün ciddi anlamda koşu sporu ile tanıştığını aktaran Odabaşoğlu, şöyle konuştu:

“15 kilometrelik koşuda ise çok ciddi sporcular yarışacak. 5 kilometrelik sağlık için yaşam kategorisinde de yarışımız olacak. Amacımız Bursa ve Türkiye’de herkesi koşturmak. Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURULAŞ) sponsorluğunda ücret vermeden İstanbul’dan Mudanya’ya çok sayıda vatandaşımız geldi. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Öte yandan, 6-12 yaş kategorisinde yarışan miniklerin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Minik sporcuların tamamı yarışı bitirmeyi başarırken, bazıları gözyaşı döktü, bazıları da anne ve babalarının yardımıyla bitiş çizgisine gelebildi.

Yorulmalarına rağmen vatandaşların alkışları ile yarışı bırakmayan minikler, büyük takdir topladı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

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