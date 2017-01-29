Minik Leyla için seferber oldular

Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde hastalanan 2 yaşındaki bebek, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Şırnak merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar nedeniyle yolu kapanan Başağaç köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Leyla Anık, aniden ateşi yükselerek rahatsızlandı. Anık’ın ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve UMKE ekibi harekete geçti. Ekipler, paletli ambulans ve UMKE aracı ile karın yer yer 1 metreyi bulduğu yolu bir saatte geçerek köye ulaştı. Leyla bebek, köyde ilk müdahalesi yapılarak bir saatlik bir geri dönüş yolculuğunun ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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