BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde 3 yaşındayken yanlışlıkla içtiği temizlik maddesinden iç organları büyük hasar gören ve Türkiye ve ABD’de 70’e yakın ameliyat geçiren 9 yaşındaki Kayra Yaman Karataş, tedavi için yeniden ABD’ye gidecek.

İnegöl’de içtiği lavabo açıcı nedeniyle iç organları büyük hasar gören, son 5 yıl içerisinde Türkiye ve ABD’de toplam 70 ameliyat geçiren Kayra Yaman Karataş, yaşamını özel bir cihaz sayesinde sırtına takılı olan çantadan beslenerek sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı ile yakından ilgilendiği Kayra Yaman Karataş’ın eğitiminin aksamaması için, İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü özel öğretmen tutarak evde eğitim imkanı sağladı. Cemil Sönmez İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Kayra’ya, sınıf öğretmeni Arzu Kardaş tarafından ananesinin evinde eğitim veriliyor.

‘YAŞAMASI İÇİN ŞART’

Kayra’nın anneannesi Meral Güneş, torununun yakın zaman içerisinde tedavi ve ameliyat için yeniden ABD’ye gideceğini belirterek şunları söyledi:

“İnşallah bu son olur, Kayra sağlığına kavuşur. Yemek borusu daraldığı için her ay operasyon geçiriyor. Kayra yurtdışından geldiğinden beri 7 ay geçti ama sıkıntılarımız gerçekten bitmedi. Medikal malzemeler Türkiye’de yok. Hepsini yurtdışından getirmek durumundayız. Bu medikal malzemelerin hem fiyatları fazla, hem de gelmesi oldukça zor oluyor. Kayra yeniden ABD’ye gidecek. Yaşaması için bu tedaviler şart. Sağlık Bakanlığı’na müracaat ettik. Yakın zaman içerisinde yeniden yurtdışına gidecek.”

Kayra’nın yurtdışı masrafları için hayırseverlere çağrıda bulunan Güneş, “İşadamlarımızın desteklerini bekliyoruz. 70’in üzerinde ameliyat oldu. İnşallah bu son olur, sağlığına kavuşur” diye konuştu.