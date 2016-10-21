Minik Irmak’ın katil zanlısından korkunç ifade

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan Irmak Kupal’ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden zanlı, gözaltına alınarak Manisa’ya götürüldü. Zanlı polisteki ifadesinde, çocuğa tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü kabul etti. Kayıp çocuğun babası Bilal Kupal canlı yayında, mahallelerinde oturan ve hurdacılık yapan Himmet A.’ya dikkat çekmiş, Himmet A. bunun üzerine programa çağrılmıştı.



Canlı yayında itirafta bulunduktan sonra katıldığı televizyon kanalından çıkışta gözaltına alınan Himmet A, Manisa’dan giden polis ekiplerince teslim alınarak Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Himmet A.’nın polise verdiği ifadesinde, çocuğa tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü, cesedi çuvala koyarak hurdacılık yaptığı el arabasının alt kısmına sakladığı ve yaklaşık 800 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söylediği belirtildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ÇOCUĞA AİT ÇIKTI

Zanlının ifadesinde, sabah çöplerin alınmadığını görerek cesedi, Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde bir bağa götürüp gömdüğünü de kaydettiği bildirildi.

Zanlı Himmet A’nın küçük kızın cesedini gömdüğü yerde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikteAnkara Köpek Eğitim Merkezinden getirilen “Ateş” ve “Barbi” adlı köpeklerin yardımıyla arama çalışması yapıldı. Köpeklerin katıldığı çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine 4 dönümlük bağ sahası kazılmaya başlandı.

Öte yandan, cinayeti aydınlatmak üzere Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından görevlendirilen Emniyet Müdür Yardımcısı Sezgin Aydın’ın başkanlığında 4 ekip oluşturuldu. Çalışmalar sonucunda zanlının 2002’de benzer bir suçtan dolayı cezaevinde yaklaşık 1,5 yıl hapis yattığının tespit edildiği, bunun üzerine soruşturmanın zanlı üzerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 16 EKİM’DE ARA VERİLMİŞTİ

Polisin mahalledeki çalışması sırasında köpeklerin koku alarak komşu Himmet A’nın evine girmesi sonucu yapılan aramalarda bulunan saç ve kan örneklerinin, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’ndaki incelemesinde kız çocuğuna ait olduğunun saptandığı da kaydedildi. Alaşehir’de 14 Ekim’de sokağa oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal’dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Evin çevresindeki ormanlık alan ve dere yataklarında küçük kızın izine rastlanamamıştı.

Çocuğun ayak tırnaklarındaki genetik rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına 16 Ekim’de ara verilmişti.

KATİL TUTUKLANDI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 6 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Irmak Kupal’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul’da gözaltına alınarak Manisa’ya getirilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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