Minik Irmak son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, komşusu tarafından vahşice öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Minik Irmak’ın tabutunun üzerine kasımpatı çiçekleri konuldu.



Cinayeti canlı yayında itiraf etti! Korkunç detay böyle ortaya çıktı

Türkiye’yi kahreden olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

14 Ekim tarihinde komşusu tarafından öldürülen ve gömüldüğü bağlık alanda 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Irmak Kupal için Alaşehir Tokuçzade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası düzenlenen cenaze namazına, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Alaşehir Belediye Başkanvekili Hasan Alıcı, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda Alaşehirli vatandaş katıldı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği cenazede minik Irmak için gözyaşları sel olurken, anne Suriye, baba Bilal Kupal ayakta durmakta zorlandı. Minik Irmak’ın yakınları, katil zanlısı Himmet A. için idam istedi. Irmak’ın tabutunun üzerine kasımpatı çiçekleri konulurken, talihsiz kızın 10 yaşındaki ablası Ayşe Kupal da kardeşinin tabutu başında dua etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Irmak’ın minik bedeninin bulunduğu tabut omuzlara alınarak, götürüldüğü Yeni Mezarlığa defnedildi.

Olayın geçmişi

Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.’nın emniyetteki ifadesinde, Irmak’ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi Ilıca Mahallesi Sakırız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti. Bu ifadelerin üzerine üzüm bağında, 8 kepçeyle aralıksız kazı çalışmaları sürdürülmüş, bir taraftan Ankara’dan getirilen ceset bulmak için eğitilmiş ‘Ateş’ ve ‘Barbie’ isimli köpekler de arama çalışmalarına katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından minik Irmak’ın cansız bedeni 22 Ekim tarihinde saat 16.30 sıralarında bulunmuş, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırılmıştı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail