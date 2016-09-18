Minik Elif’in okul sevinci

İzmir’de boşanma davasında velâyetini alamayan babası Muharrem S.’nin adliye önünden kaçırdığı ve 4 yıl boyunca evinde yaptığı bir gizli bölmede sakladığı 7 yaşındaki Elif, ilk kez okula gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Nüfus cüzdanı bulunamadığı için işlemleri tamamlanamayan küçük kızın okula kaydı, bu hafta yaptırılacak. Annesi Aysun D. ve teyzesi, Elif’in tüm okul ihtiyaçlarını hazırladı.

Bu arada yıllardır yaşadığından şüphe ettiği, sesini dahi duyamadığı kızıyla memleketiTokat’ta çifte bayram yaşayan D.’nin başvurusu üzerine aile mahkemesi, Muharrem S.’nin, 3 ay anne-kızın yanına 500 metreden fazla yaklaşmaması kararı verdi.

Polisin 9 Eylül’de babasının evine yaptığı baskında bulunmasının ardından Kurban Bayramı’nı annesiyle geçiren küçük kız ise yavaş yavaş yaşadığı olayların şokundan çıkmaya başladı.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman ağlayan Elif’in “Anne artık saklanmayacak mıyım?” diye sorduğunu belirten Aysun D, “Eski eşimin kızıma zarar vermemesi için elimden geleni yapacağım. Mahkemenin vereceği karara göre babasını görebilir, onu kısıtlayamam. Ama ben yine kızımı kaçıracağından endişeliyim” dedi.

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