Vodafone Arena Stadı’ndan sorumlu olan Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun cenazesi, memleketi Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit Karakurdu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzlarında sokağa getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Evin önünde dua edilmesi ve helallik alınması sırasında şehidin eşi Emel, çocukları Duru, Kaan, emekli emniyet müdürü babası Erdal, annesi Sabriye Karakurdu gözyaşı döktü. Duru ve Kaan’ın, babalarının tabutuna dokunup ağlaması yürek burktu. Duru’nun, annesinin yanında babasının fotoğrafına dokunup ‘Babam’ diyerek hıçkırıklara boğulması herkesi ağlattı. Küçük Kaan da tabuta başını koyup uzun süre gözyaşı döktü.

KÜÇÜK KARDEŞİ 6 YIL ÖNCE TRAFİK TERÖRÜNE KURBAN GİTMİŞ

2 çocuklarından küçüğü olan Sabri Ferda Karakurdu’yu 2008’de Ereğli’de trafik terörüne, emniyet müdürü Vefa Karakurdu’yu da teröre kurban veren Erdal ve Sabriye Karakurdu çifti da büyük acı yaşadı. Sabriye Karakurdu, evin önünde oğlunun yüzüne bakmak istedi. Ancak buna izin verilmedi. Vefa Karakurdu’nun cenazesi, evin önünde okunan duanın ardından omuzlarda cenaze aracına taşınıp cenaze töreni için Bozhane Camisi’ne götürüldü.

8 BİN KİŞİ UĞURLADI

Cenaze namazı öncesi şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Erdal, annesi Sabriye, eşi Emel, çocukları Duru ve Kaan Karakurdu, tabutun başında oturarak taziyeleri kabul etti. Küçük oğlu Sabri Ferda Karakurdu’yu 2008’de trafik kazasında kaybeden Sabriye Karakurdu, oğlunun tabutuna sarılıp, “Ben her gün şimdi kimi uğurlayacağım yavrum? Her sabah, her akşam işe giderken sana dua ediyordum. Allah’ım benim duamı niye kabul etmemiş? Ah yavrum sana doyamadım. Kardeşin çok çabuk aldı seni yanına. Benden çok seviyormuş yavrum seni” diyerek gözyaşı döktü.

”NEDEN BABAM ONUN İÇİNDE?”

Annesinin kucağında babasının fotoğrafını elinden düşürmeyen küçük Duru, sık sık tabutu gösterip, “Neden babam onun içinde? Neden onun içinde?” diye sordu. Duru’nun sorusuna cevap veremeyen annesi Emel ve babaannesi Sabriye Karakurdu, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenaze namazına Vali Ali Kaban, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Deniz Atalay ile birlikte yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

Şehidin cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınıp sloganlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi Kestaneci Mahallesi mezarlığında kardeşi Sabri Ferda Karakurdu’nun mezarı yanında toprağa verildi.