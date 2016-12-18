Minik Berat koşup oynamak istiyor

DOĞUŞTAN Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan ve dizlerinden aşağısı tutmayan 8 yaşındaki Muhammed Berat Gelen’in tek hayali yürüyebilmek. Çocuğunun tedavisinin yurtdışında olduğunu söyleyen baba Erhan Gelen, 6 aylık tedavi için 70 bin Euro gerektiğini bildirdi.

Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi’nde oturan 33 yaşındaki inşaat işçisi Erhan Gelen’in 8 yaşındaki oğlu Muhammed Berat, doğuştan Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalandı. Beyin hücreleri görev yaptığı için dizlerden aşağısı tutmayan Muhammed Berat’ın tek hayali ise yürümek. Baba Erhan Gelen, çocuğunun tedavisinin yurt dışında olduğunu söyleyerek, “Muhammed benim tek çocuğum. Onun tedavisi için hastaneleri dolaştım. Bu hastalığın çaresinin Polonya’da olduğunu duydum. Oraya giden arkadaşlarımdan öğrendim ki bu hastalığın tedavisi için 70 bin Euro istiyorlar. Ancak ben inşaat işçisiyim ve sigortam bile yok. Bunu karşılamam mümkün değil” dedi.

‘YOĞUN FİZİK TEDAVİSİ LAZIM’

Muhammed’in Bursa’daki hastanelerde fizik tedaviye girdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten baba Gelen, “Oğlumun yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak Türkiye’de bunu yapmak imkansız çünkü yeterli sayıda fizik tedavi robotu yok. Muhammed’in günlük olarak fizik tedaviye girmesi lazım. Bu hastalığın ameliyatla veya iğneyle geçtiği de söyleniyor. Ancak Türkiye’de yapılmıyor” diye konuştu.

Yavuzselim İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi olan Muhammed Berat, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla Bursa’daki özel bir hastanede iki aylık fizik tedavisi gördü. Bazen babasının kollarında yürümeye çalışan Muhammed Berat tek isteğinin yürümek olduğunu söyledi. Muhammed Berat, “Yürümeyi çok özledim. Bir yere gitmek isterken tekerlekli sandalye ile gidiyorum. Sandalye olmadığı zamanlarda ise babam beni kucağına alıp gezdiriyor. Bende arkadaşlarım gibi koşup oynamayı çok istiyorum” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail