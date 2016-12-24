Bursalı lösemi hastası 9.5 yaşındaki Arda Adalı için sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası ilgi gördü. Çocukları için bütün mal varlığını satan Adalı ailesinin ihtiyacı olan tutar kısa sürede toplandı.

Bursa ‘da bir hastanede hemşire olarak çalışan Suzan ve mühendis olarak çalışan Erkan Adalı ‘nın lösemi hastası olan oğulları Arda ‘nın dramı herkesi ağlattı.

Arda, 2014 yılında henüz 7,5 yaşındayken amansız hastalığa yakalandı. Zorlu sürecin ardından 6 ay önce kemik iliği nakli olan Arda’nın 3 ay sonra hastalığı nüksetti.

Ellerinden geleni yapan Adalı ailesi internet üzerinden yaptığı araştırmada Arda‘nın durumundaki gibi dirençli lösemili hastaların yurtdışında şifa bulabileceğini öğrendiler.

Arda Seattle Childrens Hospital tarafından tedaviye uygun bulundu. Fakat tedavi bedeli olarak 455 bin dolar talep edildi. Adalı ailesi bütün mal varlığını satarak 155 bin dolara ulaştı. Dün sosyal medyada 300 bin dolarlık ihtiyaç için başlatılan kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Uludağ Üniversitesi’nde tedavisi süren Arda Adalı gerekli olan yaklaşık 900 bin lira bir günde toplandı.

Arda Adalı’nın ailesi yardımın toplanmasından sonra şu açıklamayı yaptı:

“İyi akşamlar değerli yardımsever arkadaşlar. Bu akşam itibari ile Amerika’daki hastanenin bizi kabul etmesi için gerekli olan 455.000 $’lık kısmı toplanmış bulunmaktadır. Bu kadar kısa sürede toplanması hayallerimizin de ötesindeydi. Sizin desteğiniz bizi daha da umutlandırıp güç verdi. Umarız bu ilk adım olan tedavi sürecini başarıyla atlatıp nakil aşamasına geçeceğiz.Sizin sayenizde kampanyamız başarıyla tamamlanmıştır. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederiz. Dualarınız ve yardımlarınız için Allah sizlerden razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…”

6 Ocak’ta konsolosluk randevusu olan Arda, vize işlemlerinin ardından en kısa zamanda tedavi için yolculuğa çıkacak.