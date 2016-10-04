Milyonlarca çocuk yoksulluk tehditi altında

Dünya Bankası ve UNICEF, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların neredeyse beşte birinin aşırı yoksulluktan etkilendiği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası Grubu ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayımladığı “Aşırı Yoksulluğa Son Verme: Çocuklar Üzerine Bir Araştırma” başlıklı rapor, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların neredeyse beşte birinin aşırı yoksulluktan etkilendiğini ortaya koydu.

Raporda, 2013’de gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yüzde 19,5’inin, günde ortalama 1,90 dolar (yaklaşık 6 TL) veya daha az gelire sahip ailelere mensup olduğu belirtildi. Söz konusu oran, yetişkinler arasında yüzde 9,2 olarak belirlendi.

Dünya çapında yaklaşık 385 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı vurgulanan raporda, Sahraaltı Afrika’daki çocukların yüzde 50’sinden fazlasının, Güney Asya’daki çocukların ise yüzde 36’sının aşırı yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

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