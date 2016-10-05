Milli eğitim müdüründen örnek davranış

Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, ziyaret ettiği okulun önündeki çöpleri kendisi topladı. Haftada iki gün şube müdürleriyle kendisinin çöpleri toplayacağını söyledi.



Van’ın Başkale İlçesi Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, ziyaret ettiği okulun önündeki çöpleri kendisi topladı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE ŞUBE MÜDÜRLERİ ÇÖP TOPLADI

Başkale Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü SertanTekirdağ, ilçenin Tepebaşı Mahallesi’nde 8 derslik 250 öğrencisi bulunan Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret ettiği okulun önündeki çöpleri gören İlçe Milli Eğitim Müdürü Samsa, birlikte geldiği Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sertan Tekirdağ ve görevli öğretmenlerle birlikte bunları topladı.

“PERSONEL VERİLENE KADAR BİZ TOPLAYACAĞIZ”

Topladığı çöpleri yakarak imha eden Müdür Samsa, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı çöplüklerden mi yetiştireceğiz? Haftada iki gün çöpleri ben ile şube müdürlerim ve halk eğitim müdürüm toplayacağız. Buraya personel verilene kadar buradaki çöpleri toplayacağız” diye konuştu.

“EMİR ALAN DEĞİL EMİR VEREN OLUN”

Milli Eğitim Müdürü Samsa ve beraberindekiler daha sonra Başkale İmam Hatip Lisesi’nin pansiyonunda incelemelerde bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen Samsa, “Bu yıllar sizin en önemli yıllarınızdır. Okuyun iyiyi bir üniversite kazanın ve emir alan değil emir veren olun. Hayatın en önemli yolu bu pansiyonlardan geçer. Bu yaşta zorluklarla mücadele etmeyi, hayatı öğrenin” dedi.

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