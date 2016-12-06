Mikrokredi desteğinden 2 bin kadın yararlandı

Çorum’da yaklaşık 2 bin ev kadını, Türkiye Grameen Mikrokredi Programı sayesinde aldıkları küçük kredilerle kendi işlerinin patronu oldu

Çorum’da maddi imkansızlık ve kendilerine güven eksikliği nedeniyle çalışamayan yaklaşık 2 bin ev kadını, Türkiye Grameen Mikrokredi Programı sayesinde aldıkları kredilerle kendi işlerinin sahibi oldu.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından verilen mikrokredi destekleriyle, çalışmak isteyen kadınlar küçük kredilerle kendi işini kurabiliyor. Çorum’da da 2 bin kadın, aldıkları mikrokredi sayesinde sıfırdan başlayıp iş yerini açtı. Terzi, tuhafiyecilik, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda iş yeri açan kadınlar, hem ev ekonomilerine hem de yanlarında çalıştırdıkları kadınlara kazanç sağlıyor.

Vakfın Çorum Şube Yöneticisi Dilek Görkem Günlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mikrokredi projesinin dünyada ilk olarak 1976 yılında bir ekonomi profesörü tarafından Bangladeş’te başlatıldığını belirterek, Türkiye’de de ilk kez 2003 yılında Diyarbakır’da uygulanan projenin amacının kadınları daha çok destekleyerek maddi imkanlar sağlayıp ellerindeki yeteneklerini, satış kabiliyetlerini kullanıp aile bütçesine katkı sağlamalarına imkan tanımak olduğunu vurguladı.

Mikrokredi desteğinin Çorum’da da 2008 yılında sağlanmaya başladığını ifade eden Günlü, bugüne kadar 2 bin kadına ulaştıklarını, şu anda da 400 kadının aktif olarak kredi almaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kadının mikrokredi desteğinden faydalandığını dile getiren Günlü, şöyle konuştu:

“Çorum’da 2008 yılından bu yana toplamda 2 bin kadına ulaşabildik. 2 bin kadının 400 tanesi halen aktif olarak devam etmekte. Dönem dönem üyelerimizde artış ve eksilme olabiliyor. Bu desteğin en güzel tarafı her yıl artarak devam ettiği için bir kadın aynı kredi miktarında kalmıyor. Bin lirayla başlıyorsa ilerleyen süreçte 15-20 bin liraya kadar desteklediğimiz kadınlar oluyor. Ne kadar çok çalışırlarsa o kadar çok başarı desteği artırmaya sebep oluyor. Şu an kendi dükkanı olup, vergiye tabi olup hatta istihdam yapan üyelerimiz mevcut. 400 aktif üyemizden 105 kadınımız da aldığı temel kredinin yanında aynı zamanda girişimci kredisi de almıştır. Bu daha çok çalışan, daha çok sermayeye ihtiyaç duyan ve daha çok desteklenmesi gereken kadın demektir.”

Çorum’daki girişimci kadınlara, havuzda biriken 300 bin lira ile bugüne kadar 6 milyon liralık kredi imkanı sağladıklarını anlatan Günlü, bir şeyler yapmak, yeteneklerini fırsata çevirmek isteyen her kadına çek, senet ve ipotek gibi belgeler olmadan, tamamen güvene dayalı bir sistem üzerinde kredi verdiklerini söyledi.

Kendi iş yerini açmak isteyen ve mikrokredi desteğinden faydalanmak isteyen kadınların, belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Günlü, “Kredi desteğinden faydalanmak isteyen kadınlarımız öncelikle güvendiği, aynı çevrede oturan ve birinci derecede akrabası olmayan bir grup oluşturup bize haber vermesi. Biz verdiğimiz para karşılığında kefil, senet, ipotek gibi hiçbir şey almıyoruz. Tamamen güven esasına dayalı olarak verilen bir para. ‘Benim sermayeye ihtiyacım var, ben bu işi yapmak istiyorum ama yeterince param yok’ diyen bütün kadınlar için kapımız açıktır.” ifadelerini kullandı.

Mikrokredi desteğinden faydalanarak kendi işini kuran Arzu Başkeşci de 2012 yılında aldığı 750 liralık krediyle, evde yaptığı nikah şekerlerini satmak için iş yeri açtığını dile getirdi.

Aldığı destekle nikah şekerleri ve organizasyon mağazası sahibi olduğuna dikkati çeken Başkeşci, “İlk olarak evde nikah şekerleri yaparak bu işe başladım. Daha sonra mikrokredi desteği alarak kendi dükkanımı açmaya karar verdim. O günden beri üzerine koyarak işimi büyütmeye devam ediyorum.” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail